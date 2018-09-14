مع استمرار فلورنس .. مانغخوت MANGKHUT أعنف الأعاصير على وجه الأرض يضرب الفلبين

المواطن - متابعة

في الوقت الذي يتابع فيه العالم إعصار فلورنس الذي يضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة تستعد الفلبين لواحد من أعنف الأعاصير وهو إعصار مانغخوت.

ويعد إعصار مانغخوت، أعنف الأعاصير حالياً على وجه الأرض ويتحرك نحو الفلبين، ويصنف كإعصار من الدرجة الخامسة وهي الدرجة الأكثر تدميراً، وهو الأقوى في سُلّم الأعاصير، حيث يبلغ معدل سرعة الرياح حول المركز 300 كم/ساعة تقريباً.

وكانت السلطات في الفلبين قد أعلنت، أمس، حالة الاستنفار القصوى في صفوف الجيش وقوات الطوارئ، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعصار مانغخوت المدمر، وطلبت من ملايين الأشخاص من سُكان المناطق الساحلية إخلاء منازلهم والتوجه لأماكن أكثر أمناً.

ومن المتوقع أن يبدأ التأثير الفعلي للإعصار مانغخوت على الفلبين اليوم الجمعة، جالباً الأمطار الغزيرة والفيضانات للمنطقة.

وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين: إن أسوأ السيناريوهات المتوقعة في المناطق التي ستتضرر هي انهيار منازل بسبب الرياح القوية والعواصف والفيضانات نتيجة الأمطار الغزير. وفي هذه الأثناء بدأت الرياح القوية المصاحبة للإعصار فلورنس تضرب سواحل ولاية نورث كارولينا الأمريكية، في وقت استعدت فيه الولاية الواقعة جنوب شرق البلاد للعاصفة الهائلة.

وقال المركز الوطني للأعاصير في تقرير اليوم: إن عين الإعصار فلورنس كانت على بُعد 95 كيلومتراً من ويلمنجتون في نورث كارولاينا.

وخفضت السلطات قوة العاصفة إلى إعصار من الفئة الأولى، مصحوباً برياح أقصى سرعة لها تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة، لكن مركز الأعاصير في ميامي أبقى على تحذيراته من أن العاصفة ما زالت مهددة للحياة في ظل رياح عاتية بقوة إعصار وفيضانات.

وحث المسؤولون نحو 5ر1 مليون شخص يعيشون في مناطق الإجلاء الإلزامي على اتباع التحذيرات ومغادرة مناطقهم.