مع بداية الدراسة.. هيئة النقل تحذر المعلمات من هذا الأمر

المواطن - الرياض

حذرت هيئة النقل العام، المعلمات من المركبات التي تقلهن من نوع “فان” والتي لا تحتوي على مقاعد خلفية.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا النوع من المركبات يعرض حياة المعلمات للخطر، مبينة أن مستويات السلامة في “الفانات” تتدنى فيها لتصل إلى الحدود الدنيا.

وأهابت الهيئة بالمعلمات ضرورة الحرص على استخدام وسائل النقل الآمنة والمرخصة حسب الاشتراطات وضوابط الهيئة المعلومة لدى كافة الناقلين المرخصين ومن بينها الالتزام بعدم التعديل على المركبة، حتى لا تتعرض حياتهن للخطر.