مغادرة التمياط قبل الاجتماع..امتناع مندوب الهلال..الطيران يُغيّب مندوبي الأهلي والوحدة..أبرز ملامح الجمعية العمومية لاتحاد القدم

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن الرئيس المكلف للاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط غادر لظرف عائلي قبل بداية الجمعية العمومية العادية والتي عُقدت ظهر اليوم، والتي شهدت تصويت أعضاء الجمعية على عدد من التعديلات على مواد النظام الأساسي .

وغاب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لظروف مختلفة، منها تأخر رحلة الطيران من جدة إلى الرياض والتي كان على متنها مندوبا الأهلي والوحدة .

وكان ملاحظاً امتناع مندوب الهلال أحمد الخميس عن التصويت على أكثر من مادة عدا تصويته على تنظيم لجنة الانتخابات .