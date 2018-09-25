مفاجأة غريبة تنتظر الكرة الذهبية في 2018

المواطن - محمد سمعة

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أنه سيتم استحداث جائزة الكرة الذهبية للاعبات كرة القدم للمرة الأولى مثل جائزة الرجال في العام الحالي.

وقالت تقارير صحفية إن مجلة فرانس فوتبول قررت تخصيص نسخة ثانية من الكرة الذهبية للاعبات كرة القدم في شهر ديسمبر من العام الجاري عند تقديم جائزة الكرة الذهبية للاعب العام في العاصمة الفرنسية باريس.

وخلال شهر أكتوبر المقبل ستُعلن مجلة فرانس فوتبول قائمة المرشحات لنيل لقب الكرة الذهبية في العام الحالي حيث ستتكون القائمة من 15 لاعبة.

ويذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مُرشح وبقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية في العام الحالي لتصبح المرة السادسة في تاريخه.

وكانت جائزة الكرة الذهبية التابعة لمجلة فرانس فوتبول انفصلت عن جوائز الفيفا في عام 2015، بعد اتحاد دام بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلة فرانس فوتبول لمدة ست سنوات.

تُوج البرتغالي رونالدو بلقب الكرة الذهبية في العام الماضي للمرة الخامسة في تاريخه، ومتفوقًا على حساب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني.

وسيدخل كذلك ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني والذي تُوج بالأمس بلقب أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في حفل توزيع جوائز الفيفا والذي أقيم في بريطانيا.

وستزيد أسهم لوكا مودريتش في الحصول على جائزة الكرة الذهبية وذلك بفضل فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد في الموسم الماضي 2017-2018، بالإضافة إلى وصوله لنهائي كأس العالم مع المنتخب الكرواتي ضد منتخب فرنسا.

ويسعى مودريتش لكسر هيمنة ميسي ورونالدو على جائزة الكرة الذهبية، ليفوز بها للمرة الأولى في مسيرته، كما نجح في الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم من فيفا.

وكانت جائزة الكرة الذهبية منحتها مجلة فرانس فوتبول لأول مرة للاعب الإنجليزي الراحل ستانلي ماثيوس لاعب نادي ستوك سيتي الإنجليزي في عام 1956.