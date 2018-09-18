مفتشات عمل الخرج ينذرن 31 منشأة

المواطن - الخرج

زارت مفتشات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الخرج 38 منشأة تجارية.

وأوضحت وزارة العمل أن المفتشات أنذرن 31 منشأة، وذلك تزامنًا مع بدء تطبيق قرار المرحلة الأولى من توطين المهن في منافذ البيع لـ4 أنشطة في سوق العمل.

كما نفذ فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية ممثلًا بمكتب طريف والعويقيلة وعرعر جولات تفتيشية شاملة لمتابعة نظام الإقامة والعمل وضبطوا عددًا من المخالفات.