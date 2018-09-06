مقتدى الصدر يهدد بموقف لا يخطر على الأذهان: قد أعذر من أنذر

المواطن - متابعة

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد فورًا بجلسة علنية استثنائية.

وقال زعيم التيار الصدري في كلمة مسجلة اليوم الخميس: أدعو مجلس النواب للانعقاد بمهلة أقصاها الأحد القادم.

وتابع الصدر مهددًا “إن لم تنعقد جلسة مجلس النواب سيكون لنا موقف حاسم لا يخطر على الأذهان”، مردفًاً”لن نتهاون أبدًا وقد أعذر من أنذر”.

وأضاف مقتدى الصدر “على كافة المسؤولين ترك مناصبهم إن لم يجتمعوا لحل موضوع البصرة”.

ولفت زعيم التيار الصدري إلى أن بعض المسؤولين مشغولون عن البصرة بـ “الكتلة الأكبر”، والمحافظة باتت بلا ماء ولا كهرباء ولا خدمات.

كما نادى جميع المحافظات لحملة تبرعات لإعانة أهالي البصرة.