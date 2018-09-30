مقترحات وأفكار في أسبوعيات خالد الفيصل مع فئات المجتمع

المواطن - مكة المكرمة

انطلقت، مساء اليوم الأحد، أسبوعيات المجلس التي يعقدها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمشاركة عددٍ من فئات المجتمع في المنطقة في لقاءات مفتوحة مع أمير المنطقة يطرحون خلالها عددًا من المقترحات والأفكار التي تخدم التنمية.

وتحظى أسبوعيات المجلس في عامها الـ8 بمشاركة عدد من فئات المجتمع من رجال أعمال وأئمة وخطباء ودعاة وأدباء ومثقفين، بالإضافة إلى منسوبي التعليم والإعلام، والشباب، وشيوخ القبائل، ومديري الإدارات والأجهزة الحكومية.

وخلال السنوات الماضية طرح في أسبوعيات المجلس العديد من المقترحات والأفكار، وقد أحيلت إلى الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها وتحويلها إلى مشاريع تنموية.

وتعد أسبوعيات المجلس التي تعقد في منزل أمير منطقة مكة المكرمة بشكل أسبوعي تلتقي خلالها عدة فئات من شرائح المجتمع قناة اتصال تتيح للمواطن شراكة حقيقية وفاعلة في التطوير والبناء، مستكشفة احتياجاته وآراءه وتطلعاته حيال الخدمات والمشاريع التنموية.

كما تأتي مكملة لتحقيق إستراتيجية المنطقة التي يحرص عليها أمير المنطقة المستندة على بناء الإنسان وتنمية المكان ومكملة لدور إمارة منطقة مكة المكرمة بمشاركة كافة القطاعات لإيجاد شراكة ريادية بين القطاعين الحكومي والأهلي، في إقامة مشاريع تنموية تحقق طموحات القيادة، وترتقي إلى آمال وتطلعات أبناء المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.