مقترح لعضو بالشورى يضمن 7 آلاف ريال شهريًّا للسعوديين

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة أنه قدم توصية سابقة بوضع حد أدنى لأجور السعوديين 6 آلاف ريال لكن سقطت، واليوم يقدم توصية بتطبيق نظام العمل بالساعات في القطاع الخاص بحد أدنى 35 ريالًا للساعة.

وقال ابن جمعة في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن مقترحه يضمن زيادة دخل الموظف وتقاضي راتبه أسبوعيًّا.

وتابع عضو مجلس الشورى أن تطبيق نظام العمل بالساعات يساعد العامل، ويجعل أجره أعلى من الراتب الشهري، كما يمنع استغلاله في ساعات عمل أكثر.

ورأى أن أي أجر للساعة أقل من 35 ريالًا لا يتناسب مع التضخم، متابعًا أنه إذا طُبق نظام العمل بالساعات فلا يمكن أن ينخفض الحد الأدنى لدخل الموظف.

وأوضح أن 40 ساعة في الأسبوع، تجعل الراتب 7 آلاف شهريًّا.

عضو مجلس الشورى د. #فهد_بن_جمعة

إذا طُبق نظام العمل بالساعات فلا يمكن أن ينخفض الحد الأدنى لدخل الموظف.. و40 ساعة في الأسبوع، تجعل الراتب 7 آلاف شهريا#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/C9p0ylQR7b — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 30, 2018