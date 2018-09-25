مقتل المسؤول عن تسليح الحوثيين ومرافقيه في صعدة

مقتل المسؤول عن تسليح الحوثيين ومرافقيه في صعدة

2018/09/25
الساعة 10:17 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- متابعة

لقي قيادي بارز بميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعه، خلال الساعات الماضية، في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف، بجبهة مران غربي محافظة صعدة.

وقُتل القيادي الحوثي وهو مسؤول التسليح للميليشيات في مربع حيدان المدعو أبو مالك، و9 من مرافقيه، في المواجهات التي دارت قُرب ضريح الصريع حسين الحوثي، مؤسس الميليشيات وقائدها، وشقيق زعيم الانقلابيين الحالي عبد الملك الحوثي، في مران.

يأتي ذلك فيما تستمر خسائر الميليشيات الانقلابية في مختلف الجبهات، وسط فرار للانقلابيين مع تقدم قوات الجيش اليمني الوطني مدعوما بطيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.


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