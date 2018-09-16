مقتل عناصر حوثية بمعارك البيضاء وسط اليمن

المواطن - متابعة

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية ‏وأصيب آخرون في معارك مع قوات ‏الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي في مواقع ‏راس حوران بجبهة قانية ‏في محافظة البيضاء، وسط ‏اليمن.‏

وقالت مصادر ميدانية يمنية، إن المواجهات بين الجانبين ‏أسفرت ‏عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر ‏‏4 ‏آخرين فيما أصيب 7 من أفراد الجيش، وفقًا لما ‏أورده موقع القوات المسلحة اليمنية.‏

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش اليمني عن فرض سيطرته على جميع ‏المناطق المحيطة بكيلو 16 وتقدمه باتجاه جامعة ‏الحديدة, وتوغله فيما بعد في منطقة كيلو 16 .‏

وقال ركن عمليات ألوية العمالقة التابعة للجيش ‏اليمني العقيد أحمد قايد الصبيحي في تصريح ‏لموقع / سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية ‏إن قوات الجيش اليمني أصبحت تحاصر ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية من جهة الشرق والغرب ‏والجنوب.‏

وأضاف أنه لم يبقَ أمام الميليشيا إلا مدخلاً واحدًا ‏فقط وهو طريق الصليف القادم من محافظات ‏المحويت وحجة وصولًا إلى مديرية حرض.‏

وأشار العقيد الصبيحي إلى أن الميليشيا الانقلابية ‏المدعومة من إيران، تعيش حالة ارتباك ورعب ‏وانشقاقات كبيرة في صفوفها بعد مقتل العشرات ‏من قياداتها خلال الأيام الماضية.‏