مقتل 86 في غرق عبارة في تنزانيا

المواطن - متابعة

ارتفع عدد ضحايا غرق عبارة في تنزانيا إلى 86 قتيلا.

وذكرت صحيفة ذا سيتزن في موقعها على الإنترنت يوم الجمعة أنه جرى انتشال عشرات الجثث الأخرى من العبارة الغارقة التي كانت تحمل مئات الأشخاص .

وأظهرت التقديرات الأولية أن العبارة إم.في. نيريري كانت تقل ما يزيد على 300 شخص

وقالت وكالة الخدمات الكهربائية والميكانيكية، التي تسير خدمات العبارات، إن العبارة غرقت بعد ظهر الخميس على بعد أمتار قليلة من مرساها في منطقة أوكيريوي.