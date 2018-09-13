مقذوف حوثي يصيب مواطنة في نجران

أصيبت مواطنة إثر سقوط مقذوف حوثي في نجران اليوم.

وصرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني بأن رجال الدفاع المدني باشروا فجر اليوم الخميس بلاغاً عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى في ضواحي مدينة نجران، ما نتج عنه إصابة مواطنة، حيث تم نقلها إلى المستشفى ، ومباشرة تنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات ، والله ولي التوفيق.







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