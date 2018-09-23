مقطع نادر.. أيام في حياة الملك المؤسس

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو نادر محطات في حياة الملك المؤسس، في ذكرى يوم الوطن الغالي الثامنة والثمانين، ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وتناول المقطع مراحل هامة في حياة الملك المؤسسة أثناء استقباله الوفود الرسمية للدولة، وأثناء حضوره الاجتماعات والمؤتمرات الشعبية وسط الجماهير المؤيدة والمحبة.

وأظهر المقطع الملك المؤسس أثناء إلقائه الخطابات، وكذلك المراسم الملكية في مراحل مختلفة من تاريخ الوطن الغالي، وأثناء تدشينه العديد من المشاريع العملاقة التي مازالت تشهد بجهود الملك المؤسسة في بناء وطن موحد قوي يعانق الثريا.

محطات نادرة في حياة الملك المؤسسة وثقتها عدسات الكاميرات لتكون شاهدة على هذه الحقبة الذهبية في حياة الوطن، ولتكون مدعاة لفخر الأبناء بالملك المؤسس وجهوده في توحيد الوطن والكلمة والصف.