مقلب ينتهي بكارثة.. خرطوم المدير يقتل أديتيا بعد معاناة 15 يومًا!

المواطن - متابعة

تحول مقلب إلى كارثة حصيلتها وفاة عامل، بعد أن عانى 15 يومًا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة!

وأظهر مقطع فيديو في أحد المصانع في منطقة كولهابور الصناعية في ماهاراشترا في الهند، العامل أديتيا جادهاف وهو يدردش مع مشرفه، الذي بدأ بتوجيه خرطوم الهواء المضغوط على ظهره وشعره.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، تحول المقلب إلى كارثة دون سابق إنذار، عندما وجه المدير الخرطوم على مؤخرة العامل للحظات قليلة؛ ما أدى إلى ابتعاد العامل؛ بسبب الألم الشديد الواضح من رد فعله قبل أن ينهار على الأرض.

وأدى توجيه خرطوم الهواء ذي الضغط العالي إلى مستقيم العامل لإصابته بأضرار جسيمة في أعضائه الحيوية.

ونُقل أديتيا إلى المستشفى، حيث قال الأطباء: إن أمعاءه تضررت بشدة في المقلب الغريب، وإنه ظل يعاني لمدة 15 يومًا، قبل أن يموت.