مقلد اللهجات شويل : أبحث عن الشهرة والسوشيال ميديا مصدر دخلي

المواطن - الرياض

اعترف مقلد اللهجات أحمد شويل المعروف أنه يبحث عن الشهرة، وأن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت مصدر دخل له، وذلك بعد أن نجح في نشر مقاطع فيديو تجاوزت مشاهداتها الملايين خلال الفترة الماضية.

وقال شويل خلال حواره ببرنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة العربية: إن حسابه على “سناب شات” مصدر دخل له؛ لأنه أنتج إعلانات كثيرة وحقق به نجاحًا كبيرًا.

وبالنسبة إلى الانتقادات الموجهة له بسبب تقليد الأشخاص، أوضح شويل أنه لم يواجه أي انتقاد من العمالة التي يقلدها؛ وذلك لأنه يقدم المقاطع بشكل فكاهي بعيدًا عن التجريح أو السخرية من أي شخص.