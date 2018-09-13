مكافحة المخدرات تنشر نظام الإجراءات الجزائية السعودي

المواطن - الرياض

نشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بيانًا تفصيليًّا بشأن نظام وبنود الإجراءات الجزائية السعودي.

ويتضمن النظام أحكامًا عامة حول نطاق تطبيق النظام، وتوقيف المواطن وتفتيشه، وحقوق المتهم.

وكذلك إجراءات الدعوى الجزائية ورفع الدعوى، وانقضاء الدعوى، وإجراءات الاستدلال (جمع المعلومات وضبطها، التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات).

كما تضمن النظام عرضًا لإجراءات التحقيق، وتصرفات المحقق، وندب الخبراء، والانتقال والمعاينة والتفتيش.

وكذلك ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وإجراءات التصرف في الأشياء المضبوطة، والاستماع للشهود، والاستجواب، والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار وأمر التوقيف، وإجراءات الإفراج المؤقت وغيرها.

ويمكن الاطلاع على بنود وتفاصيل نظام الإجراءات الجزائية السعودي من خلال الرابط التالي:

نظام الإجراءات الجزائية