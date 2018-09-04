مكاني تطرح تذاكر مباراة الاتحاد والقادسية اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت منصة مكاني طرح تذاكر مباراة الاتحاد والقادسية ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره القادسية، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم السبت الموافق 15 سبتمبر الجاري، في ثاني جولات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالخسارة أمام الشباب بهدف دون رد، فيما تعادل القادسية بدون أهداف مع الفتح في الجولة الأولى.

وتُمني الجماهير الاتحادية النفس بتحقيق العميد لأول فوز في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام القادسية، خاصة أن نتائج الفريق هذا الموسم مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز ليست موفقة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الهلال في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، ثم تعادل إيجابيًا مع الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد، بعدما بدأ مشواره بالتعادل السلبي وحصد نقطة واحدة فقط.