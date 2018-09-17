ملتقى توظيف نسائي والقبول فوري بشركة الشايع الدولية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الشايع الدولية للتجارة عن ملتقى توظيف نسائي والقبول فوري في مدينة الرياض، للعمل في مجال المبيعات، بالمسميات التالية (ممثلة مبيعات، ومساعدة مديرة فرع، ومديرة فرع).

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- ممثلة مبيعات.

2- مساعدة مديرة فرع.

3- مديرة فرع.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية

2- العمر من 19 إلى 40 سنة.

مكان العمل:

– مول الرياض بارك.

ملاحظة هامة:

– عند الحضور الرجاء إحضار نسخة من السيرة الذاتية و نسخة من بطاقة الأحوال.

وقت المقابلة:

– اليوم الاثنين بتاريخ 1440/01/07هـ الموافق 2018/09/17م من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً.

موقع المقابلات:

– مقر إدارة شركة الشايع الدولية – (البوابة الاقتصادية) بوابه رقم 5 ، مخرج 8 حي قرطبة، مدينة الرياض.