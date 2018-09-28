ملعب الجوهرة جاهز لنهائي الملاكمة.. والجماهير تتوافد

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن جاهزية الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”، لاستضافة نهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي، مساء اليوم الجمعة.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لبدء التوافد الجماهيري بأعداد كبيرة إلى ملعب الجوهرة، استعدادًا لمشاهدة الحدث العالمي الذي يُقام في الشرق الأوسط للمرة الأولى.

وسينطلق نهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي في الوزن المتوسط عند الساعة 11 مساءً، بين كالم سميث وجورج جروفس، وسيكون هناك نزال محتمل بعد النهائي بين السعودي زهير القحطاني والجورجي جيورجي جفينيا شفيلي.

وسيسبق نزل السوبر العالمي للملاكمة 6 مواجهات، حيث يواجه النيجيري عليو بامديلي التايلاندي أرتيد بامرو نجايا، يلعب السعودي عبدالفتاح جليدان مع الجورجي شافيلغو تسامالادايدز، وسيكون هناك نزال بين المصري مراد عمر والدنماركي كيم ليجونكويست.

وسيواجه الإنجليزي ميكائيل لأول والهنقاري تاماس كوزما، وسيكون النزال الخامس بين الإنجليزي دارين سوتيز ومواطنه كين باكر، ثم يواجه الإنجليزي كريس يوبانك الإيرلندي جاي ماكدوناه.