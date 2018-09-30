ملفات هامة في زيارة ولي العهد إلى الكويت.. أهمها المجلس التنسيقي

المواطن - الرياض

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل الكويت مساء اليوم الأحد في زيارة رسمية.

المجلس التنسيقي:

ومن المقرر أن تكون الزيارة داعمًا قويًّا لما اتفق عليه البلدان من إنشاء مجلس تنسيقي بينهما في شهر يوليو الماضي، ويعزز علاقاتهما ويرفع درجة التنسيق بينهما، ويندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بينهما.

ويحقق المجلس التنسيقي تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو المزيد من التكامل في الرؤى والتعاضد والتنسيق لما فيه خير ورفعة البلدين الشقيقين.

سياسة خارجية متقاربة:

وخارجيًّا، انعكس الترابط الوثيق بين البلدين إيجابًا في انتهاجهما سياسات خارجية متقاربة، حيث ستساعد زيارة ولي العهد على الوصول لدرجة عالية من التنسيق الإستراتيجي بين البلدين على جميع المستويات الإقليمية والدولية.

كما تأتي الزيارة امتدادًا طبيعيًّا لعلاقات أخوية واجتماعية راسخة ومسيرة متميزة بين المملكة والكويت من التعاون والتنسيق المشترك حول أبرز القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

واستقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان مساء اليوم أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد المرافق له بحضور ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة والسعي نحو تظافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة.

كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.