ممثلة إباحية تفضح كل شيء عن ترامب!

المواطن - متابعة

كشفت الممثلة الإباحية الأميركية ستورمي دانيالز، أمس الأربعاء، أنها ستنشر في مطلع أكتوبر قصة حياتها في كتاب سيتضمن، ما قالت عنه، كل شيء عن العلاقة الجنسية التي تؤكد أنها حصلت بينها وبين دونالد ترامب قبل سنوات والتي ينفيها الرئيس الأميركي.

وقالت الممثلة الإباحية واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد لبرنامج “ذي فيو” على شبكة “إيه بي سي” التلفزيونية إن الكتاب يحتوي على الكثير من الأمور المتعلقة بالعلاقة المزعومة بينها وبين ترامب.

وأضافت مخاطبة المذيع بنبرة مزاح “أنت حقاً لا تظنّ أنني سأخفي أي شيء مرة أخرى؟”، مشددة على أن العلاقة التي تؤكّد حصولها بينها وبين ترامب في 2006، بُعيد أشهر على ولادة ابنه الأصغر بارون من زوجته الحالية ميلانيا، ليست سوى محطة من محطات عديدة سيتوقف عندها الكتاب.