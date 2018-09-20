منافسات حاسمة في أشواط الثنايا بمهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - واس

شهد مهرجان ولي العهد للهجن بميدان محافظة الطائف اليوم, منافسات الأشواط الحاسمة المخصصة لفئة الثنايا (قعدان وبكار) على مسافة 7 كيلو متر بمعدل 12 شوط عام.

وأبانت اللجنة المنظمة للمهرجان، أن مجموع جوائز الفترة الصباحية تقدر 1.140.000 ريال موزعة على أصحاب الـ 10 مراكز الأولى من كل شوط بحيث يحصل صاحب المركز الأول على 30 ألف ريال، والثاني 15 ألف ريال ، والثالث 10 آلاف ريال، والرابع 9 آلاف، والخامس 8 آلاف ريال، والسادس 7 آلاف ريال ، والسابع 6 آلاف ريال ، والثامن 5 آلاف ريال ، والتاسع 3 آلاف ريال ، والعاشر 2000 ريال .

وجاءت نتائج المراكز الأولى في كل شوط على النحو التالي : الشوط الأول : (جمرة) لصالح صبحي العطوي, الشوط الثاني : (مهند) لعبدالهادي راشد نشير المري, الشوط الثالث : (امواج) لعزام رضى الشريف,

الشوط الرابع : (سنجار) لصالح جابر المري, الشوط الخامس : (خوف) لحشر ظفر الهاجري, الشوط السادس : (صوغان) لصالح جابر المري, الشوط السابع : (شوق) لعبدالله صالح المري, الشوط الثامن : (نجد) لمحمد ناصر حمود الهاجري, الشوط التاسع : (الغزيل) لعبدالهادي راشد المري, الشوط العاشر : (الباسل) لمحمد ناصر حمود الهاجري, الشوط الـ 11 : (حربه) لفهد ابو ربعه الحربي, الشوط الـ 12 : (الطائف) لمبروك مانع دواس ال عامر.