منافسة 7 أيام و45 مليون ريال جوائز ضمن مهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - واس

تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تنطلق يوم غدٍ، الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن وتستمر حتى يوم الجمعة 11 محرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م، وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن.

وأوضح بيان صادر من المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد أن الأشواط الختامية ستشهد مشاركة عدد من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية للمنافسة على جوائز وقدرها 45 مليون ريال وهدايا عينية.

وتستمر المنافسة لمدة 7 أيام متواصلة، على فترتين صباحية تقام الساعة 6:00 صباحًا، ومسائية تقام الساعة 3:30 عصرًا، مشيرًا إلى أن الأشواط خصصت للقعدان والبكار في سن المفاريد والحقائق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول، بالإضافة لأشواط خصصت للسودانيات وأشواط مفتوحة.

وخصصت 6 أشوط للدول العربية، حيث تشارك كل من مصر والأردن والسودان وليبيا للتنافس على جوائز تتجاوز قيمتها نصف مليون ريال، تم تخصيصها لفئة الزمول والحيل والثنايا والسودانيات ولفئة جذاع واللقايا.

يذكر أن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن بدأت أمس في مقر المعسكر الدائم للهيئة العامة للرياضة.

ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية ويعد الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة الجوائز التي بلغت 53 مليون ريال وعدد 787 شوطًا تنافس فيها أكثر من 10 آلاف مطية خلال 40 يومًا بمشاركة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.