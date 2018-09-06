منتخب السعودية لكرة القدم .. والفوز الخامس مع بيتزي

المواطن - مروة نبيل

يستعد منتخب السعودية لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، لمواجهة بوليفيا وديًا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019.

وتضم مجموعة منتخب السعودية لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2019 التي ستحتضنها الإمارات، شهر يناير المقبل، كلاً من كوريا الشمالية، ولبنان، وقطر.

ويقود الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي منتخب السعودية لكرة القدم خلفًا لمواطنه إدجارو باوزا، الذي تمت إقالته، في شهر نوفمبر عام 2017، لعدم اقتناع المسؤولين في الاتحاد السعودي بمستوى الأخضر تحت قيادته.

وقاد بيتزي استعدادات منتخب السعودية لكرة القدم لنهائيات بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا، وقرر اتحاد كرة القدم بعد المونديال تجديد عقد المدرب الأرجنتيني حتى نهاية بطولة كأس آسيا 2019، خاصة أنه قاد الأخضر للفوز على مصر.

وتولى المدرب الأرجنتيني بيتزي قيادة منتخب السعودية لكرة القدم في 12 لقاء حتى الآن، نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر في 7 مواجهات، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل الأخضر معه 13 هدفًا، واهتزت شباكه 23 مرة.

وحقق منتخب السعودية لكرة القدم الفوز في 4 مباريات مع المدرب الأرجنتيني بيتزي، حيث بدأ مشواره مع الأخضر بالفوز على مولدوفا بثلاثية دون رد، وكان الانتصار الثاني على حساب الجزائر بنتيجة 2 / 0.

وفاز منتخب السعودية لكرة القدم على نظيره اليوناني بهدفين نظيفين، وكانت آخر انتصارات الأخضر تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بيتزي في كأس العالم 2018، حينما تغلب على مصر بهدفين مقابل هدف.