منتخب مصر .. يُرعب الأفارقة وصلاح يخطف تاج أبو تريكة

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في التفوق والتألق على حساب منتخب النيجر بسداسية دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 والمقرر إقامتها في الكاميرون.

ويذكر أن منتخب مصر هزم النيجر بأداء هجومي مميز لم يعتَد الفراعنة على تقديمه تحت قيادة مدربه السابق، الأرجنتيني هيكتور كوبر والذي اعتاد فقط على الأداء الدفاعي.

ونجح محمد صلاح نجم منتخب مصر في خطف الأنظار حيث سجل هدفين في مباراة مصر والنيجر ليصبح عدد أهدافه الدولية 39 هدفاً متواجداً في المركز الثالث في قائمة هدافي مصر عبر التاريخ في المباريات الدولية.

ونجح صلاح خلال مباراة منتخب مصر والنيجر في تسجيل 39 هدفاً متفوقاً على مواطنه محمد أبو تريكة نجم الأهلي المصري السابق والذي سجل 38 هدفاً دولياً مع منتخب مصر في الفترة الماضية.

وبعد فوز منتخب مصر على منتخب النيجر، أرسل الفراعنة رسالة شديدة اللهجة للمنتخبات الإفريقية، أن منتخب مصر عائد وبقوة للمنافسة على الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا والغائب عنه منذ عام 2010.

يذكر أن المدرب المكسيكي خافيير أجيرّي مدرب منتخب مصر نجح في تحقيق أول فوز له كمدرب للفراعنة بعد توليه مهمة تدريب المنتخب المصري خلفاً للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد ثلاث نقاط من فوز وخسارة وبشكل مؤقت، منتظراً نتيجة مباراة المنتخب التونسي غداً أمام منتخب سوازيلاند.

شارك اللاعب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي في المباراة الدولية الأولى له مع منتخب مصر، كما نجح كذلك في تسجيل الهدف الدولي الأول له في مسيرته مع منتخب مصر.

حقق منتخب مصر آخر بطولة أمم إفريقية له في عام 2010 بعد الفوز على منتخب غانا في المباراة النهائية بهدف دون رد سجله اللاعب محمد ناجي جدو.

لم يحقق منتخب مصر أي فوز في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث خسر من المنتخب الأوروغوياني والمنتخب الروسي والمنتخب السعودي.