منشآت تنظم لقاءات استشارية قانونية لرواد الأعمال

المواطن -الرياض

تنطلق اليوم لقاءات قانونيّة تجمع رواد الأعمال السعوديين مع قانونيين من الهيئة السعودية للمحامين، ويأتي ذلك بتنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية بهدف تقديم المشورات القانونية مجانًا ضمن فعاليات ماراثون التطوع القانوني بهدف استفادة رواد الأعمال من خبرات القانونيين على وجه الخصوص.

هذا وستقام اللقاءات في مختلف مدن ومناطق المملكة منها محافظة جدة، منطقة المدينة المنورة، منطقة القصيم والمنطقة الشرقية على مدى أسبوع واحد، وأوضحت منشآت أن هذه الاستشارات مجانية وستعقد في كلٍّ من: غرفة جدة، ومركز المدينة المنورة للمعارض، وغرفة القصيم وغرفة الشرقية.

وأشارت منشآت إلى أن هذه اللقاءات لا تتطلب التسجيل المسبق ويمكن معرفة تفاصيلها عبر زيارة حساب منشآت الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن منشآت تهدف من خلال تنظيم مثل هذه الاستشارات القانونية إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وتسهيل وتمكين رواد الأعمال وتنمية الثقافة وتحسين الاستفادة منها مما يرتبط بأهداف رؤية المملكة 2030.