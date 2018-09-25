منشآت وغرفة الرياض تقيمان ملتقى الفرنشايز

المواطن - الرياض

في إطار سعيها لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا رئيسيًّا ورافدًا اقتصاديًّا للمملكة ،تقيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع غرفة الرياض ملتقى الامتياز التجاري (الفرنشايز) ابتداءً من يوم الأربعاء 26 سبتمبر لمدة يومين وذلك بمقر الغرفة.

ويحظى الملتقى بحضور عدد من الشخصيات البارزة والمدراء التنفيذين للشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط لمشاركة تجاربهم في مجال الامتياز التجاري ، كما يتضمن عدد من المحاور أبرزها عن حث المنشآت للعمل بنظام الفرنشايز، ومساهمته في تحقيق رؤية 2030 ، والمقارنة بين نماذج الامتياز التجاري، و مستقبل الفرنشايز بالمملكة.

وتسهم مبادرة الامتياز التجاري بجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا رئيسيًّا ورافدًا اقتصاديًّا للمملكة، إضافة إلى توفير وخلق العديد من الفرص الوظيفية، لبناء صناعة امتياز تجاري مزدهرة ومستدامة في المملكة العربية السعودية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

هذا وتهدف المبادرة إلى تحسين موقع المملكة دوليًّا ووضعها على خريطة الامتياز التجاري عالميًّا ، بالإضافة إلى تشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم ، كما تستهدف فئات الشباب والخريجين من الجنسين، ورواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية، ووسطاء الامتياز التجاري، والمستثمرين الذين لديهم الإمكانيات والمؤهلات الفنية والعلمية لإدارة وتحقيق النجاح لمشروع الامتياز التجاري (الفرنشايز)، إضافة إلى أصحاب المنشآت القائمة الذين يرغبون بتطبيق نظام الامتياز التجاري لتوسيع أنشطتهم وتطويرها.‎