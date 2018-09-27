منصة فرز الوحدات تتيح خدمة دمج الوحدات السكنية إلكترونيًا

المواطن - الرياض

أطلق برنامج فرز الوحدات العقارية خدمته الجديدة المتمثّلة في دمج الوحدات العقارية، والتي تتيح ضم وحدتين عقاريتين منفصلتين أو أكثر لتصبح وحدة عقارية واحدة، ويتم ذلك عبر استخراج محضر دمج إلكتروني وبشكل آلي يسمح بالحصول على صك ملكية موحّد.

بدوره، أكد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، المهندس مازن بن محمد الداوود أن خدمة دمج الوحدات تعد إحدى خطوات التوسع والتطوير لبرنامج فرز الوحدات العقارية، كما أنها أتت تلبيةً للعديد من طلبات ملّاك الوحدات العقارية والتي تم أخذها بعين الاعتبار، وهي أحد العوامل التي تُحدد احتياجات السوق، حيث إن زيادة مساحة الملكية تخفف العبء على الملاك عند استكمال الإجراءات لدى الجهات ذات العلاقة، وتمكنهم من الحصول على فوائد استثمارية أو تمويلية.

وأضاف الداوود أنّه تم إطلاق هذه الخدمة لتكون إلكترونية بشكلٍ متكامل ليحصل المستفيد على محضر دمج لوحدات عقارية في مبنى أو مجمع عقاري يخوله للحصول على صك ملكية واحد، على أن يتم تزويد المالك بتطورات سير عمل طلب الدمج عبر الرسائل الإلكترونية.

يذكر أن برنامج فرز الوحدات العقارية يعمل على فرز (تقسيم) مبنى أو مجمع عقاري إلى عدة وحدات عقارية تحدد من خلاله كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض ومن مساحة المناطق المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، حيث تقدم الخدمة إلكترونياً عبر بوابة فرز الوحدات العقارية التي من خلالها يتم التسجيل واستعراض المكاتب الهندسية المعتمدة واختيار أحدها، وذلك ليتم تقديم الطلب ومعالجته وتدقيقه من خلالها، وستصل بعد ذلك للمالك رسائل توضّح آلية سير العمل، وسيتمكّن المستفيد من الحصول على محاضر فرز تخوّله للحصول على صكوك الملكية، وسيتم ذلك كله دون الحاجة لزيارة وزارة الإسكان.

ويمكن للراغبين الاستفادة من خدمة الدمج من خلال التقديم على هذه الخدمة إلكترونيًا والحصول عليها من خلال موقع البوابة الإلكتروني هنا