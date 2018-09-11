منصة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

نظمت أمانة منطقة عسير ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار صباح اليوم ورشة عمل نوقش فيها عدد من الملفات الاستثمارية بالأمانة والبلديات التابعة وذلك بحضور أمين منطقة عسير د . وليد الحميدي والمشرف العام على الاستثمار بالأمانة م . علي مخفور ومدير عام الاستثمار م. علي الحيد ومدير عام التقنية والخدمات الإلكترونية م . سامي المالكي ومدراء إدارات الاستثمار بالبلديات التابعة.

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة عسير أن الورشة جاءت بهدف مناقشة عدد من الملفات الاستثمارية بالأمانة وبلدياتها التابعة مثل، مشاريع تطوير الاستثمارات، ومؤشرات القياس والأداء الخاصة بالاستثمارات بالمنطقة ، وذلك لتمكين البلديات من توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية المتوفرة لديهم، ورفع مستوى الشفافية، والوصول لأكبر شريحة من المستثمرين، من خلال عرض كافة الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة بشكل عام، من خلال تتضمن كافة معلومات الفرص وإحداثياتها والتي سيتم تفعيلها خلال الأيام القادمة ضمن مشاريع التحول التقني التي تنتهجها الأمانة في كافة تعاملاتها .

كما ستتيح المنصة الاطلاع على الفرص الاستثمارية على مستوى المنطقة وتصنيفها من خلال نوع النشاط المطلوب، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه الوزارة لزيادة الشفافية وأتمتة الإجراءات الاستثمارية لجميع المستثمرين والتي ستسهم في تسهيل إجراءات المستثمرين ونمو إيرادات البلديات .

وأكد أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي خلال الورشة على ضرورة العمل بشكل أكبر على تحقيق مستهدف مؤشرات القياس والأداء في محور الاستدامة المالية منبهًا إلى أن هذه المؤشرات ستنعكس على تقييم البلديات ومنسوبيها من خلال تحصيل الإيرادات المستحقة.

وأشار إلى أن نسبة نمو مؤشر الإيرادات تهدف حاليًا إلى رفع نسبتها إلى أكثر من 23% لكل ربع مالي مقارنة بإيرادات العام الماضي 2017م.

متطرقًا لأهمية العمل على تجاوز التحديات وطرح الحلول أمام إدارات الاستثمار بالبلديات لتذليلها لتسهم في رفع مؤشرات الأداء الاستثماري بها .

كذلك نوقش خلال الاجتماع برنامج رؤية الذي تم تفعيله مؤخرًا في الإدارة العامة للاستثمار بالأمانة والذي سيكون له الأثر الإيجابي من خلال قراءة تقارير الإيرادات بأنواعها وأصنافها، حيث سيكون متاحًا لكافة البلديات مما سينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء لتحقيق المستهدف لكل بلدية .

الجدير بالذكر بأنه تم ربط أمانة منطقة عسير منذ وقت مبكر ببرنامج رؤية، والذي بدوره يقوم بقياس إيرادات البلديات التابعة، لا سيما وأنه تم العمل بذات البرنامج بالبلديات التابعة مؤخرًا.