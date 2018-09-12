منصة موحدة لعرض روزنامة الترفيه في اليوم الوطني 88

إحدى فعاليات هيئة الترفيه - أرشيفية

المواطن - واس

‏‏أعلنت الهيئة العامة للترفيه , أنه في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات الرسمية، اعتماد منصة موحدة لعرض فعاليات وأنشطة اليوم الوطني 88 في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، تحت شعار “روزنامة اليوم الوطني”، وذلك للتسهيل على المواطنين والمقيمين طريقة اختيارهم لحضور الفعاليات المتنوعة، بكل يسر وسهولة.

‏ وتأتي فعاليات اليوم الوطني 88 بتعاون مشترك بين كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانات المناطق، وزارة الإعلام ممثلة بمركز التواصل الحكومي، هيئة تطوير مدينة الرياض، الهيئة ‏العامة للترفيه، الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للثقافة، بالإضافة إلى مؤسسة مسك الخيرية.

تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان الجميع زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بروزنامة اليوم الوطني (هنا) أو متابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الإجتماعي @Roznamah_sa , أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط (هنا) للإطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الخاصة باليوم الوطني 88.