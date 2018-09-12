منصة موحدة لعرض كافة فعاليات وأنشطة اليوم الوطني 88‏

المواطن - الرياض

‏‏في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات الرسمية، تم الإعلان عن اعتماد منصة موحدة لعرض فعاليات وأنشطة اليوم الوطني 88 في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، تحت شعار”روزنامة اليوم الوطني”، وذلك رغبة من جميع الجهات الحكومية في التسهيل على المواطنين والمقيمين طريقة اختيارهم لحضور الفعاليات المتنوعة، والرجوع إليها بكل يسر وسهولة.

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وتأتي هذه الخطوة للتأكيد على أهمية ‏توحيد جهود كافة الجهات الحكومية المشاركة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وما يسفر عنها ‏من تنظيم فعاليات وبرامج تليق بالحدث وأهميته.

وأثمر التنسيق والتعاون بين العديد من الجهات الحكومية إلى توحيد كل ‏فعاليات اليوم الوطني هذا العام تحت مظلة “روزنامة اليوم الوطني” كمنصة إلكترونية تفاعلية تتضمن التفاصيل والمعلومات عن ‏العديد من الفعاليات المتنوعة.

وتأتي فعاليات اليوم الوطني 88 بتعاون مشترك بين كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانات المناطق، وزارة الإعلام ممثلة بمركز التواصل الحكومي،هيئة تطوير مدينة الرياض، الهيئة ‏العامة للترفيه، الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للثقافة، بالإضافة إلى مؤسسة مسك الخيرية.

الجدير بالذكر أنه بإمكان الجميع زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بروزنامة اليوم الوطني هنا أو متابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط هنا للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الخاصة باليوم الوطني 88.