من المؤسس إلى ولي العهد.. ماذا قال ملوك السعودية عن التعليم؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

تركز المملكة على مر تاريخها على التعليم كأساس للنهضة والتقدم، وهو ما انعكس على التطور الكبير الذي شهده القطاع التعليمي ليحل في مرتبة متقدمة عالميًّا وعربيًّا.

ونشر حساب وزارة التعليم على موقع “تويتر” إنفوجرافيك سلط الضوء على أبرز تصريحات ملوك السعودية عن التعليم، بداية من الملك المؤسس وحتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن التعليم ركيزة أساسية تتحقق بها تطلعات شعوب أمتنا الإسلامية نحو التقدم والازدهار والتنمية والرقي الحضاري في المعارف والعلوم النافعة والشباب هم أمل الأمة وعدة المستقبل.

كما يؤكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن “طموحنا هو أن نكون ضمن أفضل 30 إلى 20 نظامًا تعليميًّا ونملك كل شيء لتحقيق ذلك”.

وسابقًا قال الملك عبدالله: إن “التعليم في المملكة نموذج متميز وركيزة رئيسية للاستثمار والتنمية، والأجيال القادمة هم الثروة الحقيقية، والاهتمام بهم هدف أساسي”.

وفي سياق متصل، جاءت أبرز تصريحات الملك فهد عن التعليم، حيث قال: “كانت أفضل أيامي التي أعتز بها ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا أن شرفني الله تعالى فقمت بأعمال وزارة المعارف لإيماني الكامل بأن العلم هو الشيء الأساسي الذي تعتمد عليه الأمم”.

وكان للملك فيصل مقولة تاريخية: “لو لم أكن ملكًا لوددت أن أكون معلمًا”.

أما الملك عبدالعزيز فقال: “وليس من يعلم كمن لا يعلم.. قليل من العلم يبارك فيه.. خير من كثير لا يبارك فيه والبركة في العمل”.