من بطل رياضي لمتعاطي هيروين.. يقتل والديه لأجل المخدرات

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قتل كيلي نيفين والديه بعد أن شهدت حياته تحولات جذرية من بطل رياضي إلى فشل عملي ومهني رهيب، وضعه في طريق المخدرات، وهو ما جعله يتعرض لضغوط مستمرة على المستوى المادي.

انضم نيفين الذي كان بطلًا في الهوكي إلى مجموعة جمع القمامة التي تمثل العمل الرئيسي لعائلته، وتنبأ الجميع له بمستقبل مشرق، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ميرور البريطانية.

وقبل بلوغه سن الـ30 انخرط نيفين في المخدرات، وأصبح مدمن هيروين، وهو الأمر الذي جعله في حالة دائمة من الشتات النفسي، بالإضافة إلى الضغوط المالية التي تزايدت عليه بعد تورطه في شراء هذه المواد الضارة.

وفي مايو 2015، بعث نيفين برسالة نصية إلى صديقته جينيفر فاليانت قال فيها إنه توصل إلى “الخطة المثالية” التي من شأنها أن “تحل كل مشكلاته، وتمنحه حياة ثرية وهانئة”.

خطة نيفين التي تم تنفيذها بعد 3 سنوات من الكشف عنها، كانت تتلخص في التخلص من والديه والحصول على أموالهما من أجل إنفاقها على مفاسده، وهو الأمر الذي جعله دومًا على شفا تنفيذ تلك الخطة.

قتل والديه لم يكن الأمر الذي قد يُوقظه من هذه الحياة السيئة، ولكن تصريحاته أظهرت جانب العناد في شخصيته، حيث قال بعد قتلهما: “لقد تخلصت من فيروس سيئ كان يعرقل حياتي”.