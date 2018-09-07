من يتفوق في التصنيف الدولي.. السعودية أم بوليفيا؟

المواطن - مروة نبيل

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره البوليفي وديًا، يوم الاثنين المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019.

وقبل المباراة الودية، يتفوق المنتخب البوليفي الأول لكرة القدم على نظيره السعودي، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الشهري، الذي صدر في أغسطس الماضي.

واحتلت بوليفيا المركز الـ59 في تصنيف “فيفا” لشهر أغسطس الماضي، في حين وقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المرتبة الـ70 عالميًا.

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لتحقيق فوزه الأول على بوليفيا، حيث سبق وتقابلا مرتين من قبل، خسر الأخضر في مباراة، وتعادل في الأخرى.

ويُقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكر إعداد في الرياض، استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل، وتضم مجموعة الأخضر كلًا من كوريا الشمالية، ولبنان، وقطر.