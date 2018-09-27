من يد فيصل بن خالد .. تكريم “المواطن” لرعايتها بيبان عسير

المواطن - عسير - تصوير : بدر الحمد - عبدالله المقبل

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، صحيفة “المواطن” لرعايتها الإعلامية المتميزة لملتقى “بيبان عسير”، لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ممثلة في رئيس التحرير الزميل محمد الشهري .

وكان ملتقى “بيبان عسير” لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قد انطلق بالأمس، وفق رؤية المملكة 2030، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وذلك في مركز أبها الدولي للمعارض، برعاية إعلامية من صحيفة “المواطن“.

وفور وصول الأمير فيصل بن خالد، تجول في أجنحة وأبواب الملتقى التي شملت التدريب، والفرص، والجهات الحكومية، ومنشآت، وسوق، واستمع سموه لشرح مفصل عما يتم الاستفادة منه وإيجاد وتعزيز فرص العمل وتدريب الشباب والفتيات.

يذكر أن الملتقى الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، يعمل على إتاحة الفرصة للشباب والفتيات لإيجاد شبكة تواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت، الأمر الذي يعزز من فرص النجاح، ويسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع ورواد الأعمال في المنطقة، بضرورة تنمية أعمالهم التجارية وتطويرها لتساعد على إيجاد مزيد من فرص العمل.