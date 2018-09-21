مهرجان ولي العهد للهجن يدخل موسوعة غينيس

المواطن - مروة نبيل

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن تسجيل مهرجان ولي العهد للهجن؛ كأكبر مهرجان لرياضة الهجن، وذلك بعد مشاركة ١١ ألف و١٨٦مطية خلال فعالياته.

وانطلقت منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في الحادي عشر من شهر أغسطس الماضي، وامتدت فعالياته على مدار 40 يوم، وشهد إقامة 787 شوط بين المطايا المشاركة في سباقات الهجن.

وتسلم الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، شهادة غينيس مِن ممثلها أحمد جمال الدين، وذلك في حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة.

ونشر الاتحاد السعودي للهجن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا خلال استلام شهادة غينيس وتسجيل مهرجان ولي العهد للهجن فيها.