مهند عسيري .. ثاني أكثر بديل تسجيلًا

المواطن - مروة نبيل

تألق مهند عسيري خلال مشاركته كبديل في المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره أُحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل مهند عسيري هدف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثاني في شباك أُحد، ليمنح الراقي ثلاثة نقاط غالية، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

وسجل مهند عسيري 11 هدفًا، ليكون ثاني أكبر عدد من الأهداف كلاعب بديل في الدوري السعودي للمحترفين منذ بداية جمع إحصائيات البدلاء في موسم 2011/ 2012، بعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حسن الراهب صاحب الـ12 هدف.

ويُعد مهند عسيري حلًا سحريًا لمدربي النادي الأهلي، حيث يمتلك حاسة تهديفية مميزة سواء خلال مشاركته كأساسي أو بديل، وهو ما ظهر الموسم الماضي بعد إصابة المهاجم الأساسي السوري عمر السومة، حيث أثبت وجوده وأنقذ الراقي في مباريات عديدة.