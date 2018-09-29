مواجهات نارية وعودة أسطورة المصارعة في جولة WWE التاريخية بالمملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت مجلة فوربس الأميركية الضوء على استعدادات اتحاد WWE للمصارعة الحرة لجولته المرتقبة في المملكة مطلع نوفمبر المقبل، والتي من المنتظر أن تشهد منافسات مختلفة.

وقالت المجلة الأميركية إن منافسات WWE في المملكة سيكون لها الجانب الأكبر من اهتمام المعنيين بمصارعة المحترفين خلال العام الجاري، نظرًا لكونها تتضمن عدداً من المنافسات والمواجهات التي يترقبها الجمهور.

ووفقًا لفوربس، فإن من بين الأحداث المنتظرة في جولة WWE في المملكة عودة أسطورة المصارعة هولك هوجان، والذي سيشارك في بطولة كأس العالم للمصارعة “درة التاج” بالمملكة.

وبخلاف العودة الأسطورية لهوجان، أشارت المجلة الأميركية إلى عودة نجم WWE شون مايكل للمنافسات خلال الجولة المرتقبة.

وقالت إن مايكل سيشارك في مواجهة ثنائية “تاج تيم” برفقة شريكه تريبيل إتش ضد الأخوين أندرتيكر وكين، في مواجهة ينتظرها عشاق WWE بفارغ الصبر، كما يلتقي العائد لأحداث المنافسة خلال سبتمبر الجاري في إستراليا، بمواجهة منفردة ضد أندرتيكر.

أكد اتحاد WWE لمصارعة المحترفين، أنه سيأتي إلى المملكة في نوفمبر المقبل ببطولة جديدة ضخمة على مستوى المشاركات، وذلك بعد أن نظم أعظم رويال رامبل في الرياض خلال أبريل الماضي.

وحسب ما جاء في شبكة CBS الرياضية، فإن WWE سيأتي للمملكة بحدث ضخم هو درة التاج WWE CROWN JEWEL، والذي تستضيفه الرياض يوم الجمعة 2 نوفمبر، وذلك في إطار شراكة الاتحاد الدولي مع الهيئة العامة للرياضة في المملكة.