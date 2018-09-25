مواطن بحائل یُطلق على مولودته اسم وطن

مواطن بحائل یُطلق على مولودته اسم وطن

2018/09/25
الساعة 8:58 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أطلق مواطن بمدينة حائل على مولودته اسم “وطن” حيث تزامن يوم مولدها مع الذكرى الـ 88 للیوم الوطني للمملكة، والذي وافق يوم الأحد الماضي 23 من شهر سبتمبر الجاري.

ووثق صورة متداولة عبر مواقع التواصل صورة للطفلة حديثة الولادة وصورة من بلاغ الولادة الصادر من أحد مستشفیات حائل.

وكتب والد الطفلة في بلاغ الولادة اسم الطفلة وتاريخ ولادتها، في موقف يكشف مدى اعتزاز المواطن وفخره بهذه المناسبة الغالية.


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