مواطن يشكو قلة الدعم.. وحساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أنه منذ انطلاق البرنامج , يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها، بناءً على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف.

جاء ذلك في رد من حساب الموطن على مستفيد شكا من قلة الدعم بقوله: “دعم 300 ريال وفاتورة الكهرباء 1200 . غير البنزين وفواتير الثابت والجوال . والإيجار والمواد الاستهلاكية؟ بدعمكم هذا نصف الشعب تجدهم في مستشفى شهار. .كلامكم غير مقبول”.

وأضاف برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بأن الدعم يشمل أيضا فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

التسجيل مستمر

يأتي ذلك فيما يواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الثانية عشرة المقرر صرفها في شهر نوفمبر المقبل.

في حين من المقرر أن يتم إيداع الدفعة الـ11 من الدعم في حسابات المستفيدين في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وتشمل الدفعة الحادية عشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 سبتمبر الجاري .

وستكون هذه الدفعة أول دفعة من حساب المواطن في العام الجديد 1440 من الهجرة.

أهداف البرنامج

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).