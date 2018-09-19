مواطن يطلب زيادة الدعم.. وحساب المواطن يرد

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أنه منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيد عن فرق زيادة أسعار الكهرباء بعد تصحيحها.

جاء ذلك ردًّا على مواطن وجه سؤالًا استفسر بشأن إمكانية زيادة الدعم خلال الفترة المقابلة، وقال المواطن في سؤاله: “بالنسبة للاعتراض أتوقع الكل مو عاجبه وضعكم ارتفعت الفواتير والدعم ما ارتفع نبغي إفادة فيه زيادة للدعم يتناسب مع ارتفاع الفواتير أو لا لأن دعمكم ما يعبي حتى دراجة نارية حق شهر”.

فرق الأسعار:

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: منذ انطلاق البرنامج، يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها، بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، كان قد أودع الأسبوع الماضي أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

أهداف البرنامج:

ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

آلية الاعتراض:

وسابقًا أعاد حساب المواطن التذكير بآليات تقديم اعتراض على عدم الأهلية لغير المشمولين في البرنامج سواء بالنسبة لرب الأسرة أو أحد التابعين.

وأوضح البرنامج، أنه يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

ويأتي برنامج “حساب المواطن”، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.