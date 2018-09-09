موانئ تعلن مناولة 22 مليون طن بضائع خلال أغسطس

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئط، أن إجمالي طنيات البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر أغسطس 2018م، بلغ (22.41) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 1.39% عن ما تم تحقيقه بنفس الفترة من العام السابق والبالغة (21.86) مليون طن.

وأوضح المؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ” أن عدد الحاويات المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر أغسطس 2018م، بلغ (519) ألف حاوية، وبلغ عدد السفن (1089) سفينة، فيما بلغ عدد الركاب (160) ألف راكب، وبلغ عدد العربات (47) ألف عربة، وبلغ عدد المواشي (1.49) مليون رأس من الماشية.

يذكر أن “موانئ” تسعى على تطوير بيئة إدارة وتشغيل الموانئ السعودية، ورفع وتفعيل مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.