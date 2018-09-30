موبايلي تتفاعل مع زيارة ولي العهد إلى الكويت بتغيير مسمى شبكتها

المواطن - الرياض

تزامنًا مع الزيارة الميمونة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى دولة الكويت الشقيقة، غيّرت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” مسمى شبكتها إلى KSA-LOVES-KW (المملكة العربية السعودية تحب الكويت).

ويؤكد هذا التفاعل من قبل شركة موبايلي على عمق العلاقة الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. وتحرص موبايلي على تسخير التقنية لتتفاعل مع الأحداث والمناسبات المهمة في المملكة.