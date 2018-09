موبايلي تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 88 بتقديم عرض إنترنت لا محدود لعملائها

المواطن - الرياض

تواكب شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” احتفالات المملكة بذكرى اليوم الوطني الـ 88 بعرض خاص يتيح لجميع الأفراد المشتركين في الباقات المفوترة والمسبقة الدفع – باستثناء باقات الحج والعمرة – الاستفادة من عرض إنترنت لا محدود للبيانات المحلية طوال يوم الأحد المقبل 23 سبتمبر 2018م، حيث سيتم تفعيل العرض للمشتركين بشكل تلقائي دون الحاجة لإرسال أي أمر تفعيل.

وكانت موبايلي قد تفاعلت مع ذكرى اليوم الوطني من خلال تغيير اسم شبكتها لتصبح “KSA UP FOR IT “، كما أطلقت حملة “انت الوطن” عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تجسد من خلالها بأن كل مواطن ومواطنة هو الوطن بما يحملونه على عاتقهم من طموح. معتمدين على الله أولاً ثم على العزيمة الصادقة التي لا حدود لها، فبهم تُحقق المملكة رؤيتها وبإنجازاتهم تصعد مراتب التقدم.

وتأتي مشاركة موبايلي لمشتركيها بذكرى اليوم الوطني لتؤكد حرصها على مشاركة الوطن أفراحه.