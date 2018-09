موبايلي تعلن توفر 17 وظيفة شاغرة.. هنا الشروط والتفاصيل

المواطن - الرياض

أعلنت شركة موبايلي عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل في الشركة بمدينة الرياض ومدينة الخبر، بالعديد من المسميات والتخصصات الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهني توحيد التقارير المالية (Consolidation Financial Reporting Professional).

2- أخصائي مهني الخدمات المالية المتنقلة (Mobile Financial Services Specialist Professional).

3- مدير الحوكمة والمشاريع الضخمة (Director Governance and Mega Projects).

4- أخصائي مهني الخدمات الرقمية (Digital Services Specialist Professional).

5- مهني مبادئ القنوات الرقمية – القنوات المدفوعة (Digital Channels Principle Professional – Paid Channel).

6- مهني مبادئ الخدمات المالية المتنقلة (Mobile Financial Services Principle Professional).

7- أخصائي مهني التجوال (Roaming Specialist Professional).

8- أخصائي مهني مقترحات البيانات (Data Propositions Specialist Professional).

9- مدير التسويق التحوّلي (Director Marketing Transformation).

10- أخصائي مهني التسعير (Pricing Specialist Professional).

11- مهني مبادئ البيانات الكبيرة (Big Data Principle Professional).

12- أخصائي مهني العمليات الأساسية للجوال (Mobile Core Operations Specialist Professional).

13- أخصائي مهني تصميم النقل بروتوكول الإنترنت (IP Transport Design Specialist Professional) (الخبر).

14- أخصائي مهني المشاريع – تنفيذ الشبكة (Enterprise – Network Implementation Specialist Professional).

15- سكرتير رئيس الشركة (Corporate Secretary Lead Officer).

16- أخصائي مهني تطوير المنتج (Product Development Specialist Professional).

17- المدير التنفيذي التقارير المالية التنظيمية (Executive Manager Regulatory Financial Reporting).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).