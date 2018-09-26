موجة قاسية من العقوبات الأمريكية تطال ذراع إيران الإرهابية في لبنان

موجة قاسية من العقوبات الأمريكية تطال ذراع إيران الإرهابية في لبنان

2018/09/26
الساعة 5:03 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

في خطوة تستهدف إحكام الطوق حول عنق الذراع الإيرانية في لبنان، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون، يفرض عقوبات أقسى على ميليشيات حزب الله الإرهابي.
ويستهدف المشروع كل من يمول الميليشيات ويزودها بالأسلحة، وهو نسخة معززة من عقوبات سابقة، لكنها أقسى.

وبعد أن يحصل مشروع القانون على تأييد مجلس الشيوخ سيكون قابلًا للتطبيق.
يأتي ذلك بالتزامن مع حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية الإضافية على إيران سوف تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.

وبدأ القانون بنسخته القديمة عام 2014، ويعرف في الولايات المتحدة باسم “إتش آي إف بي إيه” الأميركي، ويعني بالعربية مكافحة تمويل حزب الله على اعتباره منظمة إرهابية.


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