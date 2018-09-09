موسم المبارزة ينطلق بـ112 لاعبًا في الجولة الأولى

المواطن - علي القرني - الرياض

اختتمت بطولة الجولة السعودية الأولى للمبارزة للبراعم والناشئين تحت 11 و17 سنة (أولى بطولات الموسم المحلية) التي أقيمت في صالة مدارس الرياض، بمشاركة 112 لاعبًا من 12 ناديًا وهيئة، حيث توّج فيصل الدوسري الفائزين في البطولة، بحضور محمد المصري المدير التنفيذي في الاتحاد، وأحمد الشايع مندوب الهيئة العامة للرياضة، وشارك في التتويج اللواء الدكتور عبدالله الدخيل أحد آباء اللاعبين المشاركين في البطولة.

وحقق علي البحراني (الهدى) المركز الأول في منافسات سلاح السيف “سيبر” تحت 17 سنة، وحصل أحمد النعمة (النور) على المركز الأول في منافسات سلاح سيف المبارزة “أبيه” تحت 11 سنة، وخطف أحمد العمران (الصواب) لقب بطولة سلاح السيف “سيبر” تحت 11 سنة.

وحصل حسين الطويل (الهدى) على المركز الأول في سلاح سيف المبارزة “أبيه” تحت 17، وحقق عبدالعزيز التويجري (مدارس الرياض) لقب منافسات سلاح الشيش “فويل” تحت 11 سنة، فيما نال علي تلاقف (النور) لقب منافسات سلاح الشيش “فويل” تحت 17 سنة.