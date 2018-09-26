موسم مميز.. وخبير طقس: 20 يومًا على أمطار الغيث

المواطن - الرياض

توقع خبراء الطقس والمختصون تساقط الأمطار على المملكة بعد 20 يومًا، مع بدء الوسم أو الوسمي، وهي بداية موسم الأمطار، أو ما يسميه البعض الغيث، وذلك بعد موسم جفاف نسبي في الأجواء السعودية.

وقال خبير الطقس نادر السليمي “إن نشرة وسم 1440 ستكون ماطرة وغزيرة في بعض الأجزاء، بعد النظر في معطيات عدة أهمها أوضاع المحيط واحتراره وما يتأثر بتأثره”.

وبين السليمي أن مراجعة أرشيف المتساقطات السابق في السعودية، والأوضاع العلوية والضغوط على المدى المستقبلي القادم، تشير لموسم مطر مميز هذا العام، بحسب ما نقلت العربية.

وتابع: “بداية نشاط الأمطار متوقع أن يكون في آخر شهر سبتمبر ومطلع أكتوبر للمنطقة الشمالية، والشمالية الغربية، وهي أول حالة لهذا العام وبتأثير منخفض جوي على المتوسط”.

وأوضح السليمي: “عادة ينتظر أهالي الجزيرة العربية والخليج موسم الأمطار في الوسم، والذي يستمر 52 يوماً تنبت الأرض جميع أنواع النباتات الشهيرة فيها، بالإضافة لنبات الكمأ، الذي يعتبره سكان الجزيرة العربية علامة من علامات السنة الممطرة”.