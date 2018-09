موسى النصر يُشارك في كعكة الأهداف النيجيرية أمام سيشل

المواطن - محمد سمعه

سجل النجم النيجيري أحمد موسى هدفًا أكثر من رائع خلال مباراة نيجيريا وسيشل في الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تُقام يونيو المقبل في دولة الكاميرون.

ونشر أحمد موسى فيديو لهدفه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: فوز عظيم لفريق رائع، ثلاث نقاط تساعدنا في مشوار تأهلنا لبطولة كأس الأمم الإفريقية وسعيد للغاية لإحراز هدف، إلى الإمام يانسور.

وكان أحمد موسى انضم إلى نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

تألق أحمد موسى مع نادي النصر في مباراة الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية، حيث سجل هدفًا من هدفي النصر في شباك الجزيرة.

Great team victory! 3 points to help us qualify for the African Cup of Nations. Happy to get a goal 🥅.Up Eagles 🇳🇬 🦅 pic.twitter.com/i5OOIjJZkZ

— AhmedMusa718 (@Ahmedmusa718) September 8, 2018