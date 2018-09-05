موسى وجوليانو في الصدارة.. تعرف على أغلى تشكيلة بدوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

جذب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أنظار اللاعبين الأجانب هذا الموسم، وبات القبلة المفضلة للعديد من النجوم الذين شاركوا في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

وتجاوزت القيمة السوقية للاعبي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في منافسات الموسم الرياضي الحالي حاجز الـ287 مليون يورو، بعد نهاية الميركاتو الصيفي القوي، بعد نجاح الأندية في ضم أكثر من 90 لاعبًا أجنبيًّا جديدًا.

وكشف موقع الانتقالات العالمي “ترانسفير ماركت”، عن التشكيلة الأغلى في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بناءً على مراكز اللاعبين، وذلك وفقًا لخطة لعب 4/5/1.

وفي حراسة مرمى أغلى تشكيلة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي جاءت قيمتها باليورو، محمد عواد حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الوحدة “مليون”.

وجاء في دفاع التشكيلة الأغلى، كل من؛ التشيلي باولو دياز لاعب النادي الأهلي “4 ملايين”، البرازيلي برونو أوفيني نجم النصر “1.8 مليون”، الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب الهلال “2.5 مليون”، البرازيلي تياغو كارليتو نجم الاتحاد “1.7 مليون”.

ويقود وسط التشكيلة الأغلى، البرازيلي بيتروس نجم النصر “3 ملايين”، مواطنه جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي “9 ملايين”، الفنزويلي رومولو أوتيرو نجم الوحدة “3 ملايين”، جوليانو لاعب النصر “12 مليون”، البيروفي أندريه كاريو نجم الهلال “6 ملايين”.

وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه في قائمة التشكيلة الأغلى بدوري المحترفين هذا الموسم، جاء نجم المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، أحمد موسى، المنضم حديثًا لنادي النصر، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل “15 مليون”.